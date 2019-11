Esonda Petronio, Riva Trigoso isolata

GENOVA, 3 NOV - Il torrente Petronio è esondato nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, nel Levante Ligure. Secondo quanto appreso, non ci sarebbero al momento danni a persone. Decine gli interventi del personale del Comune. Chiuse alcune strade e la galleria per Moneglia, Riva è isolata. Il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio ha fatto appello ai cittadini affinché non escano da casa.