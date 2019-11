Nevica in Piemonte, 20cm al Sestriere

TORINO, 3 NOV - Nevica dalla scorsa notte su tutto l'arco alpino piemontese. Prima neve al Sestriere, dove ne sono caduti circa 20 centimetri, imbiancate in Alta Val Susa anche Pragelato, San Sicario, Sportinia. Fiocchi questa mattina anche ai 1.200 metri di Bardonecchia, sempre in Valle di Susa. Il maltempo, che sta portando piogge diffuse in pianura, concederà una tregua al Piemonte soltanto dal tardo pomeriggio.