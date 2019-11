Baby rapinatori arrestati a Viterbo

ROMA, 2 NOV - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione di Viterbo sono intervenuti la notte scorsa in pieno centro nella cittadina ed hanno arrestato tre giovanissimi rapinatori, di età compresa te 15 e 17 anni, sorpresi nelle vicinanze di una discoteca centrale mentre percuotevano e con un coltello minacciavano due giovani di 19 anni e rapinavano loro un portafogli contenente 30 euro; i carabinieri che si trovavano in quella zona di pattuglia hanno subito notato le due vittime agitate, che appena avvicinate hanno raccontato quanto loro accaduto. Le due pattuglie dell' Arma hanno bloccato nelle vicinanze i baby rapinatori, li hanno quindi dichiarati in arresto e dopo le formalità in caserma li hanno tradotti presso le proprie abitazioni contestandogli il reato di rapina.