I Colplay annunciano su Youtube concerto in diretta streaming

ROMA, 02 NOV - I Coldplay hanno annunciato il 1 novembre insieme a YouTube Originals, il lancio del nuovo album Everyday Life con due concerti esclusivi in diretta streaming dalla Giordania il 22 novembre, giorno dell'uscita del loro ottavo album. Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan si terrà ad Amman e rispecchierà le due metà del doppio album da 52 minuti: Sunrise e Sunset. Il concerto Sunrise inizierà alle ore 5 del mattino (ora italiana) e il concerto Sunset seguirà alle ore 15:00. È questa la prima volta che la band si esibisce in Giordania. I Coldplay hanno dichiarato: "la trasmissione di questi due concerti è stato un nostro sogno da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo album. A pensarci ora, è una cosa che un po' spaventa e che sembra impossibile, come tutti i migliori sogni. YouTube è la casa perfetta per la sua realizzazione." La band ha utilizzato un modo poco convenzionale per l'annuncio, una conferenza stampa online. L'annuncio del livestream arriva dopo quello dell'uscita dell'ottavo album della band, Everyday Life, che uscirà in tutto il mondo venerdì 22 novembre su etichetta Parlophone / Atlantic su 1xCD, 2xLP e in digitale. Due brani tratti dal nuovo album, Orphans e Arabesque, sono stati pubblicati il 24 ottobre e sono ora disponibili ovunque in download e streaming. (ANSA).