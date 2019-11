Proposta via Perugia dedicata Meredith

PERUGIA, 1 NOV - "Intitoliamo una strada (a Perugia - ndr) a Meredith Kercher": è la proposta avanzata dalla senatrice del Movimento 5 stelle Emma Pavanelli in occasione del 12/o anniversario dell'omicidio della studentessa inglese. "La cui immagine rimane indissolubilmente legata" a quella del capoluogo umbro sottolinea la parlamentare. "Ad oggi - afferma Pavanelli - la città non ha mai commemorato a dovere la giovane studentessa, ad esclusione di una borsa di studio all'Università per gli Stranieri in collaborazione con Adisu e il Comune. Ritengo che, per onorare Meredith Kercher, affinché il suo ricordo rimanga vivo nella memoria condivisa della città, il Comune di Perugia potrebbe intitolare una via alla giovane studentessa". (ANSA).