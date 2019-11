Alan Kurdi entra in acque italiane

ROMA, 1 NOV - "Proprio ora siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde". Lo annuncia la Sea Eye, la ong a bordo della Alan Kurdi. "Nonostante la soluzione diplomatica per le restanti 88 persone salvate a bordo della Alan Kurdi - continua il tweet -, non ci è stato ancora assegnato un porto sicuro. Un altro capitolo buio per la fortezza Europa".