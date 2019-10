Parasite, family-drama alla Monicelli

(di Francesco Gallo) ROMA, 31 OTT - Una storia di ricchi contro poveri in Corea che sembra scritta, in quanto a cattiveria, da Mario Monicelli. Una lotta di classe ravvicinata in cui a fare la differenza c'è anche l'olfatto, i poveri infatti puzzano un po' troppo per i ricchi coreani, o almeno è quello che capita nel film 'Parasite', scritto e diretto dal talentuoso regista sud coreano Bong Joon-ho, premiato con la Palma d'Oro al 72/o Festival di Cannes e ora in sala dal 7 novembre con Academy Two. 'Parasite' parte in commedia, ma poi atterra nel dramma, un family-drama con una forte valenza politica. Perché alla fine a giocarsi tutto in questa storia sono due famiglie agli opposti, i poverissimi Ki-taek e i ricchissimi Park. I primi vivono in un sottoscala che spesso viene derattizzato (da qui forse l'odore), i secondi in una stupenda villa con giardino arredata con gusto e senza badare a spese. Tutto inizia in casa Ki-taek quando l'intera famiglia, padre, madre, figlio e figlia è nel panico più totale perché il wifi del vicino, a cui attingono tutti da sempre, ha cambiato password. Ma le cose vanno sicuramente meglio quando il primogenito di questa famiglia di 'brutti, sporchi e cattivi', con un espediente non proprio corretto, si ritrova a fare lezione di inglese alla figlia dei Park. Il ragazzo sarà come un cavallo di Troia per aprire le porte degli ignari Park all'intera sua famiglia che sarà in pochissimo tempo tutta al servizio della ricca casa. Per i Ki-taek la povertà sembra finita, ma nel rifugio antiatomico della ricca casa c'è un'orribile sorpresa e la pace tra le due famiglie sarà rotta. (ANSA).