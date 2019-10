Maltempo, ancora sfollati Alessandrino

ALESSANDRIA, 31 OTT - A più di una settimana dalla violenta ondata di maltempo che ha messo in ginocchio diverse zone della provincia alessandrina al confine con la Liguria, ci sono ancora 144 persone sfollate. Lo rende noto la Protezione civile, alla vigilia delle celebrazioni dei 25 anni dell'alluvione che in Piemonte causò 70 morti. L'ordinanza di non potabilità dell'acqua è ancora in vigore per i comuni di Castelletto d'Orba, San Cristoforo, Mornese, Montaldeo, Parodi Ligure, Capriata d'Orba (limitatamente alla frazione Pratalborato) e Montegioco. 'Alluvione, la memoria del ricordo' si intitola l'incontro organizzato dalla Provincia di Alessandria per giovedì 7 novembre. "Un momento di condivisione e riflessione di quei tragici eventi - sottolinea Gianfranco Baldi, presidente della Provincia - con testimonianze di chi all'epoca visse quei giorni: giorni duri, dove la paura, il dolore, la fatica e il lavoro non sono mancati". Allestita anche una mostra fotografica.