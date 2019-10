Trono di Spade, Hbo ordina un nuovo prequel

NEW YORK, 30 OTT - Buone e cattive notizie per i fan del Trono di Spade. Hbo ha cancellato una nuova serie che avrebbe avuto Naomi Watts tra i protagonisti e di cui una puntata pilota è già stata girata settimane fa in Irlanda del Nord. Ha avuto invece luce verde l'altro progetto, il prequel intitolato "House of the Dragon", ambientata 300 anni prima degli eventi della saga e che sarà basata sul libro di R.R. Martin "Fire and Blood". La nuova serie parlerà dei precedenti sovrani della dinastia Targaryen, gli antenati di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington). La cancellazione di "The Long Night", la serie con la Watts, è uno sviluppo drammatico nei piani di Hbo per la legacy di Trono di Spade, il suo show più premiato di sempre. Ambientato migliaia di anni prima delle "Cronache del ghiaccio e del fuoco", quel prequel avrebbe raccontato la discesa del mondo dall'Età d'oro degli Eroi al suo periodo più buio, quell'inverno durato una generazione conosciuto appunto come la Lunga Notte. Un'epoca quindi antecedente ai Targaryen e ai draghi, ma non agli Stark, né agli Estranei. I Targaryen saranno invece i protagonisti assoluti di "House of the Dragon", di cui Hbo ha ordinato una prima stagione di dieci episodi. La regia è stata affidata a Miguel Sapochnik, premiato con l'Emmy per un episodio della sesta stagione della serie originale. (ANSA).