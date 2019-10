Rimborsi, assolti vertici Este Sesia

NOVARA, 30 OTT - Sono stati assolti i vertici dell'Est Sesia, uno dei più grandi consorzi irrigui italiani, per la vicenda dei cosiddetti rimborsi gonfiati. A sette anni dagli arresti, questa mattina il tribunale di Novara ha assolto con formula piena i dirigenti dall'accusa di avere "gonfiato" le richieste di rimborso ore lavoro per una serie di progetti e opere del Consorzio per un valore complessivo di 26 milioni di euro. Numerosi i reati constati, a vario titolo, nel corso del processo: dall'associazione a delinquere alla truffa, dal peculato al falso in atto pubblico fino alla turbativa d'asta e all'abuso d'ufficio. Sono stati assolti, in particolare, Bruno Bolognino, già direttore generale; Luisa Lazzarini, dirigente amministrativa; Giorgio Massara, dirigente del settore tecnico - tutti e tre finiti a suo tempo ai domiciliari - e la progettista Francesca Bozzola.