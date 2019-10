Scoperto mini telefono in un carcere

MILANO, 30 OTT - Un pacco destinato ad un detenuto che nascondeva un mini telefonino è stato scoperto dagli agenti penitenziari nel carcere di Voghera (Pavia). A darne notizia è stato Alfonso Greco, Segretario regionale lombardo del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). "Un plauso agli uomini della polizia penitenziaria di Voghera che, nonostante la cronica carenza di personale, non rinunciano al controllo e alla repressione di condotte messe in atto dai detenuti. L'apparecchio, di dimensioni minime, era all'interno di un pacco, abilmente occultato, indirizzato ad un detenuto italiano. Al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria chiediamo interventi concreti come, ad esempio, la dotazione ai reparti di Polizia Penitenziaria di adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l'indebito uso di telefoni cellulari o altra strumentazione elettronica nei penitenziari italiani. Si pensi che, dall'inizio dell'anno, sono stati trovati nelle varie carceri d'Italia quasi 1.600 telefonini!".