Banca delle visite, a chi non può pagare

ROMA, 30 OTT -Un progetto pensato per aiutare le persone più bisognose che non possono permettersi visite mediche a pagamento. E' la Banca delle Visite, una reinterpretazione del "caffè sospeso" applicato alla sanità: privati cittadini o aziende, tramite web, possono acquistare una prestazione sanitaria che rimane 'sospesa', custodita nel portale della banca, fino a quando una persona indigente non la richiede. Fino ad oggi - riferisce la stessa banca - in tutta Italia sono state erogata circa mille di queste visite. Nata nel 2017, come progetto pilota in Puglia, la Banca delle visite è stata poi adottata dalla fondazione Health Italia che l'ha resa un'iniziativa nazionale. "Fino ad oggi siamo riusciti a donare circa mille visite e abbiamo tanti volontari sul territorio", racconta, interpellato dall'ANSA, il coordinatore nazionale Antonello Ceci.