Di Maio, Turchia mette a rischio Italia

ROMA, 30 OTT - "L'aggressione della Turchia mette a rischio la sicurezza dell'Italia e dell'intera Ue perché i foreign fighter possono tornare in libertà o lo sono già". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, replicando in Senato alle domande dei parlamentari sulla situazione in Siria. "Quella turca - ha aggiunto - è un'aggressione ingiustificata, che tende a realizzare un'opera di ingegneria etnica inaccettabile".