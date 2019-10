Zingaretti, ritrovare spirito comune

ROMA, 30 OTT - "O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno e non si puo' andare avanti". Lo dice Nicola Zingaretti a Radio Capital, spiegando che "quella di Di Maio" che archivia l'intesa col Pd dopo il voto in Umbria, "e' una posizione debole, perche' il M5s governa col Pd. E vuole governare per altri tre anni con il Pd e non un piccolo paese dell'entroterra ma la Repubblica italiana. E' inutile giocare con le parole: o l'alleanza e' unita da una visione del futuro o non c'e'. Io credo che questa visione vada costruita al piu' presto", conclude