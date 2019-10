Governo:Rosato, basta evocare le urne

ROMA, 30 OTT - "Questo governo nasce per risolvere i problemi e le tasse ereditate da Salvini, con la manovra lo stiamo facendo. Abbiamo disinnescato le 'Salvini tax', a partire dallo stop all'aumento dell'Iva, e abbiamo messo in campo politiche di crescita e per le famiglie. Basta evocare il ritorno alle urne, noi invochiamo il ritorno al lavoro, per il bene del Paese". Così il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato a Sky tg24.