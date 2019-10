Manovra: Costa,rimodulare tassa plastica

ROMA, 30 OTT - La tassa sulla plastica prevista in manovra "va assolutamente rimodulata, ci sono le plastiche compostabili che sono una realtà importante per l'Italia e che vanno nel compost". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a margine del convegno sull'economia circolare organizzato dal Messaggero. Tassare, spiega, "tutto ciò che non è riciclabile ha un senso. Ciò che è riciclabile non va assolutamente tassato. Ne stiamo parlando, sicuramente una quadra la troviamo".