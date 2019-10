Tra fiori da Olanda 10kg droga,2 arresti

VERONA, 30 OTT -La Polstrada di Verona ha arrestato due salernitani, padre e figlio di 57 e 28 anni, che ad un controllo sull'A22 sono stati trovati con 10 chili di cocaina. I due sono stati fermati perchè viaggiavano con i vetri delle luci rotte e con i pneumatici lisci. Alla richiesta di documenti gli agenti hanno scoperto che l'autista era privo di patente idonea e i documenti relativi al trasporto di fiori provenienti dall'Olanda presentavano diverse irregolarità. I due erano anche privi dell' autorizzazione al trasporto merci conto terzi a causa di una revoca. Durante le operazioni gli agenti hanno trovato anche un sacchetto di plastica confuso tra alcuni attrezzi presenti sul camion, al cui interno erano contenuti 9 panetti di cocaina per un peso di oltre 10 kg. Ai due inoltre è stata comminata anche una multa per 7000 euro per le diverse infrazioni al codice della strada. Il giorno prima, sempre la Polstrada, ha arrestato un uomo che trasportava 23 chili d'oro e 75 di argento oltre a 30000 euro in contanti.