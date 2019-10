Paparelli, grande lavoro post sisma

PERUGIA, 29 OTT - "Sono stati tre anni di lavoro fatto insieme alle istituzioni, alle associazioni, ai comitati, alle imprese, ai professionisti e soprattutto alle popolazioni locali": lo afferma in un suo messaggio il presidente uscente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, in occasione dell'anniversario della scossa del 30 ottobre 2016. Per Paparelli, che rinnova la sua vicinanza alle popolazioni colpite, si è trattato di "un lavoro fondamentale per definire un percorso puntuale nel processo di ricostruzione privata che, ad oggi, ha consentito di assicurare equità di trattamento, uniformità nell'applicazione delle regole, trasparenza dei procedimenti e tracciabilità delle risorse. Con con il modello di 'governance' che era stato scelto all'indomani degli eventi sismici - e che nessun Governo ha modificato - è stato realizzato il massimo possibile. La sfida della ricostruzione è complessa - osserva - ma sono certo che i territori colpiti, grazie al lavoro fatto ed impostato, sapranno rialzarsi più forti di prima".