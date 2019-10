Maggioranza, l.elettorale a dicembre

ROMA, 29 OTT - La legge elettorale non è stata oggetto del vertice di maggioranza sulle riforme, ma i capigruppo di M5s, Pd, Leu e Iv presenti hanno confermato l'impegno a presentare un "testo condiviso" entro dicembre, data indicata nel documento comune del 7 ottobre. Lo hanno riferito diversi partecipanti alla riunione. Di fatto la maggioranza sulla legge elettorale prende tempo in attesa di capire su che modello e quali scenari puntare. Al vertice erano presenti i capigruppo di Camera e Senato di M5s, Pd, Leu e Iv, nonché il ministro per le Riforme Federico D'Incà.