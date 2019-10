Migranti: Ocean Viking sbarca a Pozzallo

ROMA, 29 OTT - La Ocean Viking sbarcherà a Pozzallo con i 104 migranti salvati il 18 ottobre. Lo fa sapere il Viminale, che ha così autorizzato lo sbarco. "Si è appena conclusa - informa il ministero - la procedura di ricollocazione" dei migranti soccorsi "in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. Francia e Germania, in particolare, ne accoglieranno 70". "Dopo giorni bloccati in mare - commenta Michael Fark capomissione di Medici senza frontiere che gestisce la nave insieme a Sos Mediterranee - e con alle spalle le orribili condizioni sopportate in Libia e lungo tutto i loro viaggio, finalmente i migranti potranno essere portati al sicuro. Questi prolungati, inumani, blocchi non devono continuare".