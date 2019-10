Sparatoria Questura: due casi violenza

TRIESTE, 29 OTT - Sono due e non uno gli episodi di violenza e danneggiamento commessi in carcere da Alejandro Augusto Stephan Meran, da quando è detenuto per il duplice omicidio di due agenti della Questura di Trieste, il 4 Ottobre scorso. Lo rende noto il Procuratore capo di Trieste, Carlo Mastelloni. I due episodi sono avvenuti il 20 Ottobre e, quello già noto, il 25 successivo.