C.destra: Meloni, coalizione sarà ampia

ROMA, 29 OTT - "Governare da soli Lega e Fdi no, credo che più la coalizione è ampia, oltre a programma comune, e meglio è. Ma dopo l'Umbria, il racconto di una certa sinistra su una destra impresentabile, spaventosa, non regge, quando ti vota il 50% significa che quello che hai raccontato sono i problemi delle persone". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, a Mattino 5 su Canale 5, rispondendo alla domanda se abbia pensato alla possibilità di una coalizione fatta solo da Lega e Fdi che in Umbria ha quasi il 50%.