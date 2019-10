Borsa, Hong Kong apre a +0,51%

PECHINO, 29 OTT - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo sulla scia dell'ottimismo per il mini accordo che Usa e Cina si avvierebbero a firmare sul commercio e per un altro taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. In calo, invece, l'avvio di Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composit segnano nelle prime battute ribassi, rispettivamente dello 0,29% (a 2.971,43 punti) e dello 0,16%, a quota 1.655,59.