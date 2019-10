Casa Bianca, impeachment non autorizzato

NEW YORK, 28 OTT - "Non saremo in grado di commentare fino a quando non avremo visto il testo, ma la speaker Nancy Pelosi ammette finalmente quello che l'America già sapeva, ovvero che i democratici stanno conducendo un processo di impeachment non autorizzato. Le loro segrete e oscure deposizioni a porte chiuse sono completamente illegittime e lo sono in modo irreversibile". Lo afferma la Casa Bianca commentando il prossimo voto dei democratici per le procedure per la prossima fase dell'indagine sull'impeachment.