Incendio azienda chimica, nessun ferito

MILANO, 28 OTT - Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un'azienda chimica a Filago, nel Bergamasco. Il rogo è scoppiato alla 'Far Polimeri', in via delle Industrie, e ha interessato del materiale plastico contenuto in un serbatoio dismesso di circa sei metri e che era in fase di smontaggio da parte di un'impresa esterna. Non ci sono stati feriti, né intossicati. L'allarme è stato dato dai dipendenti dell'azienda chimica, che hanno anche domato il rogo, dopodiché sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Bergamo, Treviglio e Dalmine e i tecnici dell'Ats di Bergamo e Novate. In azione anche i pompieri del nucleo nucleare, biologico, chimico e radiologico di Milano. L'azienda è stata evacuata in via precauzionale e anche il capannone accanto, che ospita la ditta 'Pozzoni', ha avuto la stessa sorte. I sindaci di alcuni Comuni della zona, da Bonate Sotto a Chignolo d'Isola, hanno invitato la popolazione a tenere le finestre chiuse.