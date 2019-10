Protocollo regolamenterà Cavallerizza

TORINO, 28 OTT - Un protocollo per regolarizzare la Cavallerizza Reale di Torino, sotto il profilo normativo e tecnico, verrà messo a punto in una quindicina di giorni. E' quanto stabilito dal tavolo tecnico, tornato a riunirsi a una settimana dall'incendio che ha distrutto le ex stalle alla presenza del prefetto di Torino, Claudio Palomba, della sindaca Chiara Appendino, dell'assessore al Patrimonio Antonino Iaria e di una delegazione dell'Assemblea Cavallerizza 14:45, che dal 2014 occupa lo stabile. Il documento, spiega il prefetto Palomba, impegnerà il Comune "ad accelerare i tempi di approvazione e di attuazione del Regolamento relativo ai beni comuni destinati ad attività artistiche e culturali. Per ospitare le attività artistiche, inoltre, verrà messa in sicurezza l'area del Cortile dell'Aquila grazie ad alcuni contributi che dovrebbero arrivare dal Ministero dei Beni culturali. Queste attività, infatti, non possono continuare a essere svolte in quel modo e in quel luogo".