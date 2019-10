L'addio di Draghi. Mattarella, grazie

ROMA, 28 OTT - Il gotha della politica europea saluta Mario Draghi alla fine del suo mandato alla guida della Bce. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Sergio Mattarella e la prossima numero uno della Banca centrale Christine Lagarde si sono dati appuntamento a Francoforte per la cerimonia di commiato. "Professor Draghi, caro Mario, come cittadino europeo desidero dirti grazie", ha esordito il presidente della Repubblica. "Nel 2011 - ha spiegato - la sfida infatti era presto divenuta esistenziale: sconfiggere la percezione della possibilità, se non del rischio, di dissoluzione dello stesso eurosistema. Una possibilità, e un rischio, che oggi possiamo considerare sconfitti". Pieno sostegno alla politica espansiva è arrivato da Macron: "Con il sostegno unanime del consiglio direttivo della Bce, hai invitato i governi ad agire risolutamente efficacemente e tempestivamente - ha detto - Spetta ora a noi, cari leader portare avanti questo compito".