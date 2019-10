Brexit: Johnson, 'rinvio era evitabile'

LONDRA, 28 OTT - Boris Johnson non vuole commentare la nuova proroga flessibile della Brexit fino a quando non gli sarà ufficializzata da Bruxelles. Ma Downing Street fa sapere che il premier considera Westminster colpevole di un rinvio che andava evitato. La sua "visione non cambia: il Parlamento non avrebbe dovuto mettere il Regno in questa posizione, noi saremmo dovuti uscire il 31 ottobre" approvando "il nuovo grande deal raggiunto a dispetto di chi diceva fosse impossibile" se solo Westminster non avesse "scelto di tergiversare ancora".