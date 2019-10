Editoria: Emiliano, ANSA è la verità

BARI, 28 OTT - "ANSA è la verità del nostro Paese, punto di riferimento per ciascuno di noi quando arriva una notizia. E oggi entra nella dimensione della economica locale e cerca di diffondere notizie che riguardano il silenzio della crescita del business": così il presidente della Regione Puglia, parlando a margine dell'evento 'Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Puglia in Italia e nel mondo', in corso nel teatro Petruzzelli di Bari. All'evento, durante il quale alcuni imprenditori porteranno le proprie testimonianze, intervengono il direttore e l'ad dell'ANSA, Luigi Contu e Stefano De Alessandri. Quest'ultimo ha sottolineato l'importanza "di essere in quella che è stata definita la storia di successo del Sud: in Puglia - ha detto De Alessandri - c'è una crescita ininterrotta da cinque anni". Contu ha spiegato che "l'ANSA è riuscita negli anni a non perdere il proprio Dna calandolo nell'era dei social".