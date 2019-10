Fraccaro, strutturali 500 mln ai Comuni

ROMA, 28 OTT - "Nella manovra c'è un'importante novità: la norma Fraccaro, che stanzia 500 milioni di euro a favore di tutti i Comuni, diventa strutturale. Parte così un grande piano di investimenti diretti sui territori in grado di stimolare la crescita". Lo dichiara il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Vengono stanziati, spiega, "500 mln per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Tutti i Comuni, in base al numero di abitanti, riceveranno da 50mila euro a 250mila euro che potranno essere subito spesi aprendo così almeno 8mila cantieri in tutto il Paese".