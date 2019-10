Zingaretti,non abbandonare maggioritario

ROMA, 27 OTT - "Dobbiamo essere noi a costruire un'alternativa, una proposta migliore della destra con un'idea possibile di sviluppo del Paese. Dobbiamo essere una forza nazionale unita, unitaria, plurale. Una forza a vocazione maggioritaria, che parla al Paese, ma non isolata. Di qui l'importanza dei sindaci. Lotteremo per non gettare la spugna e mantenere anche nella nuova legge elettorale lo spirito maggioritario". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti all'assemblea dei sindaci e degli amministratori Dem.