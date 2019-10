In due travolti e uccisi su un viadotto

AVELLINO, 27 OTT - Si erano fermati su un viadotto della statale Ofantina bis, poco prima dello svincolo di Montemarano (Avellino) per soccorrere un'auto rimasta in panne, poi sono stati travolti e sbalzati giù dal viadotto da un'altra auto che procedeva nella stessa direzione. E' questa la dinamica che emerge dalle indagini dell'incidente costato la vita a due persone. La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta e sul posto, dove i Vigili del Fuoco hanno da poco recuperato i corpi delle vittime, è presente insieme a carabinieri e polizia, il consulente Alessandro Lima. Le vittime sono Carmine Molisse, 52 anni, dipendente del comune di Serino (Avellino) e Antonio De Feo, 64 anni, titolare di una macelleria a San Michele di Serino (Avellino). Come facevano spesso, erano diretti verso i boschi del monte Terminio per cercare funghi. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro auto e ferite altre quattro persone. Le loro condizioni non sarebbero gravi.