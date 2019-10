Uccide conoscente, poi si costituisce

SALERNO, 27 OTT - Omicidio nella notte a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Un trentenne è stato accoltellato a morte con diversi fendenti davanti ad un bar, in località Torre di Mare, intorno alle 4 della scorsa notte. Il suo aggressore, a quanto si apprende conoscente della vittima, si è costituito poco dopo ai Carabinieri. L'omicida si trova in caserma insieme al suo avvocato. I militari stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell'omicidio. L'aggressore, pregiudicato 25enne del luogo, è noto per precedenti per droga e rissa. (ANSA).