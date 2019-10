FI: Carfagna, non sia brutta copia Lega

ROMA, 26 OTT - "La leadership di Salvini è il frutto della rassegnazione di Forza Italia. Se continuiamo a rinunciare alle nostre battaglie facciamo una brutta copia della Lega e agevoliamo il compito di chi, come Matteo Renzi, vuole diventare riferimento per il nostro elettorato". Così la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, esponente azzurra, al convegno di Stresa organizzato da Fondazione Iniziativa Europa. "Non condivido - ha detto Carfagna - i toni e gli approcci dei populisti. La buona politica deve saper dare risposte alle emergenze di oggi: questa è la differenza tra populisti e popolari. Qui si gioca la sfida dei prossimi anni".