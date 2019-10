Contro mano su passante di Mestre

VENEZIA, 26 OTT - Un veicolo contromano si è immesso, sul Passante di Mestre, facendo attivare con successo le procedure operative d'emergenza previste per questo tipo di casistica da Concessioni Autostradali Venete (Cav). Un'auto è stata notata da alcuni automobilisti viaggiare contromano in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Martellago-Scorzè e Spinea. Il Centro operativo di Cav ha prontamente attivato la procedura prevista per questi casi, che prevede l'immediata segnalazione all'utenza attraverso i pannelli a messaggio variabile. Contemporaneamente sul tratto interessato si sono portati in pochi minuti i mezzi degli Ausiliari della viabilità che hanno rallentato il traffico, con modalità simili alla "safety-car". Il veicolo contromano non è stato individuato.