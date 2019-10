Difesa Del Grosso,non voleva uccidere

ROMA, 26 OTT - "Ha chiesto scusa per quello che è successo. Non voleva di uccidere nessuno". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Marcucci, difensore di Valerio Del Grosso lasciando Regina Coeli dopo interrogatorio di convalida del fermo per l'omicidio di Luca Sacchi. "Si è avvalso della facoltà di non rispondere e rimandiamo a un'altra occasione il confronto con i magistrati. E' molto provato e dispiaciuto per quello che è successo", ha concluso il penalista. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati dell'omicidio di Luca Sacchi nell'ambito dell'interrogatorio di convalida del fermo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nei loro confronti il pm contesta i reati di concorso in omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi.