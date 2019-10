Sala: nel 2023 risolta questione Seveso

MILANO, 26 OTT - Nel corso di una colazione con i cittadini lungo la Martesana il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto che il 2023 potrebbe essere l'anno in cui verrà risolto il problema delle esondazioni del Seveso. "Il 2020 sarà l'anno della verità perché dovrebbero partire sei cantieri, se non ci saranno ritardi il 2023 è realistico come anno - ha detto -. C'è da avere ancora un po' di pazienza ma c'è un percorso avviato e programmato. Le vasche di laminazione saranno pronte nel 2023, anche se ci sono 3 ricorsi pendenti. Riteniamo di poter dire, senza fare promesse, che la questione Seveso sarà risolta nel 2023". "Dobbiamo adesso rinforzare la pulizia di ogni possibile spazio di accumulo, di freno al fluire delle acque e su questo mi impegno a far sì che tra Nuir ed MM gli interventi siano più rapidi - ha aggiunto -. Vedo con molta positività quello che si è fatto ultimamente anche tra i cittadini, anche queste chat e pervasività dei social possono essere utili".