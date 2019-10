Capannone pieno di marijuana, un arresto

MATERA, 26 OTT - Un capannone artigianale - utilizzato come deposito per le infiorescenze di canapa indiana, per la loro essicazione e per il confezionamento per lo spaccio di marijuana - è stato scoperto e sequestrato a Tursi (Matera) dai Carabinieri che, in flagranza di reato, hanno arrestato un uomo di 45 anni. Durante l'operazione sono stati sequestrati dieci chilogrammi di marijuana già pronta per essere spacciata.