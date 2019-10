Straripa torrente, morti oltre 60 ovini

ISPICA (RAGUSA), 26 OTT - Oltre 60 ovini sono morti per il maltempo che ieri ha colpito la zona di Ispica, nel Ragusano. Lo straripamento del torrente Favara ha provocato una strage di capre, pecore e agnelli dell'azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi. Lo rende noto la Coldiretti Sicilia che stima il danno in oltre 100.000 euro. "Le immagini mostrano un tappeto di capi morti annegati", commenta il direttore della Coldiretti di Ragusa, Calogero Maria Fasulo, impegnato con i tecnici a verificare l'ammontare dei danni in tutta la provincia. "Questi fenomeni - aggiunge - dimostrano quanto sia indispensabile la manutenzione continua degli alvei dei fiumi e torrenti perché ormai il cambiamento climatico è una realtà con cui ci si deve confrontare ogni giorno. Il maltempo ha anche colpito duramente la produzione di ortaggi. Sono state ore d'inferno - conclude Calogero Maria Fasulo - ed ora, oltre alle produzioni, le strade interne sono impraticabili".