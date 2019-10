Iraq, 21 uccisi durante le proteste

BEIRUT, 25 OTT - Sale a 21 morti il bilancio, non verificabile in maniera indipendente sul terreno, della repressione governativa delle proteste popolari contro il carovita riprese oggi a Baghdad e in altre città del sud del paese. Lo riferiscono media iracheni e panarabi citando fonti di attivisti locali. Altri media riferiscono di otto uccisi.