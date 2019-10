Musica: hit parade, quattro new entry, in cima Benji & Fede

ROMA, 25 OTT - Sono quattro le new entry che occupano i primi quattro posti dellla hit parade di questa settimana secondo i dati di Fimi/Jfk. Si chiama 'Good Vibes' il nuovo album di Benji & Fede, in testa alla top ten. Nei dodici brani del nuovo disco del duo il quarto album dopo '20:05', '0+' e 'Siamo solo noise', anche collaborazioni con big della musica italiana come Nek (modenese d'origine come Benji & Fede che i due definiscono 'amico e fratello maggiore') Tormento, Rocco Hunt e con la giovanissima rivelazione del talent Tu si qui vales, Shari, con cui la coppia canta il nuovo singolo, Sale. Segue al secondo posto un altro nuovo ingresso, quello di Franco Battiato, con un album sulla trascendenza, una sorta di testamento spirituale del maestro, Torneremo ancora, che poi è l'unico brano inedito che da' il nome al nuovo cd. Il disco di Battitato è anche primo nella hit dei vinili più venduti. Terzo gradino per Noi due di Gigi D'Alessio, il lavoro in studio a cui il cantautore napoletano collabora con Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia, Emis Killa, Gue' Pequeno. Quarto posto per il rapper romano Kety , con il suo quarto album Ketama 126 . Accompagnato dai featuring di Noyz Narcos, Fabri Fibra, Tedua, Generic Animal e Speranza. Sono inoltre presenti le voci di Massimo Pericolo, Franco Califano (in uno dei suoi ultimi versi inediti) e Franco126 nei brani che hanno anticipato l'uscita: Scacciacani e Cos'é l'amore. Quinto è Renato Zero con Zero il folle. Primo per i singoli Dance monkey di Toney and I. (ANSA).