Comune Carini chiude pizzeria Impastato

PALERMO, 25 OTT - Cessazione dell'attività per la pizzeria Impastato, gestita dalla moglie di Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, il militante di Democrazia Proletaria ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978. Il provvedimento è stato emesso dal Suap di Carini, a seguito di un esposto anonimo che avrebbe fatto scattare i controlli di Polizia municipale di Carini, Guardia di Finanza, e Asp Palermo. Le contestazioni mosse sono diverse: licenze rilasciate dal Comune di Cinisi invece che da Carini, che ha competenza territoriale, carenze igienico-sanitarie, modifiche strutturali non autorizzate e presunte irregolarità sugli scontrini fiscali."Si tratta di una chiusura provvisoria - spiega Giovanni Impastato - quelle licenze furono rilasciate a mio padre oltre 60 anni fa dal comune di Cinisi perché allore si pensava che metà del locale fosse in territorio di Cinisi, quindi mio padre chiese al nostro comune".