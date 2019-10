Ricci riparte, format incontri sindaco

PESARO, 25 OTT - "Un sindaco in famiglia", "Sindaco che barba", "Sindaco diamoci un taglio", "Bla bla sindaco", "A spasso col sindaco", "A smaltire col sindaco". Pochi mesi dopo le elezioni il sindaco di Pesaro Matteo Ricci rilancia il campionario di format collaudati per "continuare a innovare la partecipazione", tenendo insieme "la partecipazione calda dove le persone si guardano in faccia e discutono della città. E quella social, che allarga la condivisione. Ogni cena che ho fatto (in diretta Facebook, ndr) ha avuto dalle 7mila alle 10mila visualizzazioni". "Bisogna innovare, cambiare la politica e rischiare - aggiunge -. Molti pensavano che fossero cose estemporanee, legate alle elezioni. Invece le struttureremo". Si partirà a novembre: ogni mese, una cena nelle case dei pesaresi, un taglio di capelli o di barba, passaggi agli universitari diretti a Ancona, Bologna e Urbino. In primavera si aggiungeranno alla lista le camminate nei quartieri e dopo le feste la ginnastica "per smaltire" tra centro storico e mare.