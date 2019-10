Di Maio, sciopero venerdì è indecente

ROMA, 25 OTT - "Sostengo tutte le manifestazioni per il diritto del lavoro, da ministro avevo proposto il salario minimo e il decreto dignità quindi sono insospettabile ma è mai possibile che tutti gli scioperi si facciano di venerdì? La storia che alcuni sindacati fanno sempre sciopero il venerdì per fare il weekend, mi sembra ormai una questione indecente". L'ha detto il leader del M5s Luigi Di Maio ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. E ha aggiunto: "Così non si crea un torto alla politica, ma ai cittadini che devono tornare al lavoro".