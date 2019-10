Ama, al primo turno astensione al 38%

ROMA, 25 OTT - Adesione al 38% allo sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL dei lavoratori Ama in servizio al primo turno. E' il dato diffuso dalla municipalizzata romana che si occupa di rifiuti. In conseguenza dello sciopero squadre Ama sono in campo, come previsto, per assicurare i servizi minimi e le prestazioni indispensabili.