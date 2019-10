Umbria:Cav,voto ha significato nazionale

TODI (PERUGIA), 25 OTT - "Il voto in Umbria oltre che ad essere importante per gli umbri avrà anche un significato simbolico per il governo nazionale". Lo afferma Silvio Berlusconi, oggi a Todi, dove è impegnato nel tour elettorale in vista del voto di domenica per le regionali. "Temono un nostro risultato positivo, per questo dicono che non avrà ripercussione", ha spiegato il leader di Forza Italia, riferendosi al centrosinistra. "Dopo mezzo secolo - ha detto ancora Berlusconi - per i cittadini cadrà il fortino rosso, in giunta entreranno persone nuove e tra le prime cose da fare ci sarà da ristrutturare la sanità, così da permettere anche il rientro di alcuni medici che se ne erano andati".