Salvini, preti: fare Messa non politica

PERUGIA, 25 OTT - "Sogno un Paese dove i preti fanno Messa e non politica, dove gli insegnanti fanno lezione e non politica, dove i magistrati fanno le sentenze e non politica". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una iniziativa elettorale vicino Perugia. "Mi porto via dall'Umbria - aggiunge - testimonianze di affetto da tantissime donne e uomini di Chiesa che ci dicono di non mollare perché siamo sulla strada giusta".