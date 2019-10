WASHINGTON, 25 OTT - L'amministrazione Trump potrebbe aver bloccato non solo gli aiuti militari all'Ucraina ma anche i privilegi commerciali, sullo sfondo della richiesta da parte del tycoon a Kiev di indagare i Biden. Lo rivela il NYt. A fine agosto il rappresentante per il commercio Usa Robert Lighthizer ritiro' la sua raccomandazione di ripristinare alcuni privilegi commerciali a Kiev dopo che John Bolton, allora consigliere per la sicurezza nazionale, lo ammoni' che Trump probabilmente si sarebbe opposto a ogni azione a beneficio dell'Ucraina. (ANSA).