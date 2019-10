Amazon, previsioni sotto aspettative

WASHINGTON, 24 OTT - Le previsioni di Amazon per il quarto trimestre sono al di sotto delle aspettative degli analisti: il gigante del commercio online prevede vendite tra gli 80 e gli 86,5 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi dell'anno, contro gli 87,37 miliardi di dollari degli analisti. Nel terzo trimestre il fatturato di Amazon ha toccato i 70 miliardi di dollari, in crescita del 24% su base annua, ma i profitti sono scesi a 2,1 miliardi di dollari, con un calo annuo del 26% che ha fatto perdere oltre il 7% alle azioni della società nelle contrattazioni dopo la chiusura di Wall Street. Sotto le previsioni degli analisti il prezzo dell'azione, che la stimavano in 4,59 dollari.