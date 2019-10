Trump, la Fed dovrebbe abbassare i tassi

WASHINGTON, 24 OTT - "Se non abbassa i tassi e non stimola l'economia la Federal Reserve non fa il suo dovere". E' il nuovo attacco di Donald Trump alla banca centrale statunitense, nel giorno in cui la Bce lascia i tassi fermi a zero, l'ultima decisione dell'era Draghi. "Guardatevi intorno, guardate ai nostri concorrenti nel mondo", twitta Trump: "La Germania e altri stanno veramente per essere agevolati nel prendere in prestito denaro. La Fed invece e' stata troppo veloce nell'alzare i tassi e troppo lenta nel tagliarli!".